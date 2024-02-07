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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 12:38

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.

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