Kupada finale giden yol belli oluyor

A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün belli olacak. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak ve A Spor'dan ekranlara taşınacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.



İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Trabzonspor F.Karagümrük Konyaspor Ankaragücü