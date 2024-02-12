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Kupada finale giden yol belli oluyor

Giriş: 12 Şubat 2024, Pazartesi 07:00
A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün belli olacak. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak ve A Spor'dan ekranlara taşınacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.

İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Trabzonspor F.Karagümrük Konyaspor Ankaragücü

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