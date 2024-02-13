Buyurun şölene

Türkiye'yi kucaklayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yoluna girildi…belirleyecek yolculukta çeyrek ve yarı final kuraları dünFederasyon ve kura çekimindeki 8 kulüp temsilcisinin yer aldığı organizasyondaile eşleşti.27-28-29 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların kazananları yarı finale yükselecek. Yarı finalde Trabzon-Başakşehir karşılaşmasının galibi G.Saray-Karagümrük ile karşılaşacak. A.Gücü-F.Bahçe mücadelesinin turu geçeni ise Beşiktaş-Konya eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.Trabzonspor-BaşakşehirBeşiktaş-KonyasporAnkaragücü-FenerbahçeGalatasaray-KaragümrükAnkaragücü-F.Bahçe galibi ile Beşiktaş-Konya galibi karşılaşacak.Trabzon-Başakşehir galibi, G.Saray-Karagümrük galibi ile kozlarını paylaşacak.ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı da A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Türkiye'nin spor ekranı, tüm aşamalarda olduğu gibi finale giden yolculuğuTFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Alt liglerden üst liglere kadar tüm Türkiye'den takımlarımızın birbirleriyle mücadele ettiği, futbol kalitesinin ve seyir zevkinin üst seviyelere çıktığı Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli markalarından birisi. Binlerce taraftar tribünden, milyonlar ise A Spor'dan bu heyecana ortak oluyor" dedi.