Buyurun şölene

Türkiye'yi kucaklayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yoluna girildi… 62. kupanın sahibini belirleyecek yolculukta çeyrek ve yarı final kuraları dün TFF'nin Riva Tesisleri'nde çekildi. Federasyon ve kura çekimindeki 8 kulüp temsilcisinin yer aldığı organizasyonda Trabzonspor- Başakşehir, Beşiktaş-Konya, Ankaragücü-F.Bahçe, G.Saray da Karagümrük ile eşleşti.
YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL
27-28-29 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların kazananları yarı finale yükselecek. Yarı finalde Trabzon-Başakşehir karşılaşmasının galibi G.Saray-Karagümrük ile karşılaşacak. A.Gücü-F.Bahçe mücadelesinin turu geçeni ise Beşiktaş-Konya eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak. Çift maç üzerinden oynanacak yarı final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNALLER
Trabzonspor-Başakşehir
Beşiktaş-Konyaspor
Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-Karagümrük
YARI FİNALLER
Ankaragücü-F.Bahçe galibi ile Beşiktaş-Konya galibi karşılaşacak.
Trabzon-Başakşehir galibi, G.Saray-Karagümrük galibi ile kozlarını paylaşacak.
BÜYÜK HEYECAN YİNE A SPOR'DA YAŞANACAK
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı da A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Türkiye'nin spor ekranı, tüm aşamalarda olduğu gibi finale giden yolculuğu canlı ve şifresiz olarak tüm detaylarıyla izleyicilerle buluşturacak.
TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ MARKAS
TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Alt liglerden üst liglere kadar tüm Türkiye'den takımlarımızın birbirleriyle mücadele ettiği, futbol kalitesinin ve seyir zevkinin üst seviyelere çıktığı Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli markalarından birisi. Binlerce taraftar tribünden, milyonlar ise A Spor'dan bu heyecana ortak oluyor" dedi.
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