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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Giriş: 26 Şubat 2024, Pazartesi 19:45

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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