Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu hafta başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı finale kalmak için mücadele edeceği maçların hakemleri de belli oldu. İşte çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler...

Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elemeleri halinde yarı finalde karşılaşacak.