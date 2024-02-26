Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Giriş: 26 Şubat 2024, Pazartesi 12:19 Güncelleme: 26 Şubat 2024, Pazartesi 12:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu hafta başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı finale kalmak için mücadele edeceği maçların hakemleri de belli oldu. İşte çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler...

Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elemeleri halinde yarı finalde karşılaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Şanlıurfa’da heyecan yükseliyor
Şanlıurfa'yı Süper Kupa heyecanı sardı
SON DAKİKA | TFF duyurdu: Süper Kupa maçı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak
Son dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu