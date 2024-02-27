Son dakika haberi: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER!
MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred ise riske edilmemek için kadroya alınmadı.
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