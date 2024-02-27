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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...

Giriş: 27 Şubat 2024, Salı 19:50 Güncelleme: 27 Şubat 2024, Salı 19:57

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER!

MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred ise riske edilmemek için kadroya alınmadı.

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