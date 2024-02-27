Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü

Son 17 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan (14 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Konferans Ligi) ve Süper Kupa da dahil 4 kulvarda yoluna devam eden F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele atv'den canlı yayınlanacak, öncesi ve sonrasında yaşananlar A Spor ekranlarında olacak.

Son 3 karşılaşmasını kaybeden, 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 yenildiği için ayrılığın eşiğine gelen Başkent ekibinin hocası Emre Belözoğlu, devam kararının ardından ilk sınavını kazanmak istiyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri ise bu sezon dış saha performansıyla dikkat çekiyor.

Ligde 13, Türkiye Kupası'nda 1 deplasman maçına çıkan sarılacivertliler, bu müsabakalarda 13 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Bu kritik mücadelede Fenerbahçe'de santrfor bölgesinde Batshuayi, stoperde ise Bonucci'nin forma giymesi bekleniyor.

6 MAÇTIR ÜSTÜN

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu F.Bahçe, A.Gücü ile oynadığı son 6 resmi maçı da kazandı. Bu sezon ligde deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.

Kupa macerasına 5. turdan başlayan Kanarya; Adanaspor'u 6-0, Gaziantep'i 2-0 yenerek çeyrek finale geldi. Başkent ekibi ise 3. turda Arguvan (2-0), 4. turda İskenderun (3-1), 5. turda Ç.Rize (3-1) ve son 16'da 24 Erzincan'ı 5-1'le geçerek çeyrek finale geldi. Bu karşılaşmanın galibi, Beşiktaş-Konya eşleşmesinde turu geçecek takımla yarı final oynayacak.