Şampiyon havlu attı

2-2 bitenmaçıyla çalmaya başlayantehlike çanları, Ankaragücü deplasmanındakupaya veda ile sonbuldu.karşılaşmasında ilk yarıyı1-0 geride kapatıp, ikinci devredekideğişikliklerle sonuca giden sarı-lacivertliler,mücadelesinde de geriyedüşüp son dakika golüyle kazanmıştı.Ankaragücü deplasmanında 3-0'dandönemedi.ile bu sezon ligde 20 maça ilk 11'de çıkmasına rağmen sadece 2 gol bulabilen Morutan, Türkiye Kupası'nı boş geçmiyor. Sezon başında G.Saray'dan Başkent ekibine transfer olan 24 yaşındaki Rumen futbolcu, kupada 11'de başladığı 3 karşılaşmada da (Arguvan, Ç.Rize, F.Bahçe) ağları havalandırmayı başardı.Sezona 19'da 19'la başlayan Fenerbahçe,Sarılacivertlilerin 17 maçlık (14G- 3B) yeni serisi de dün Ankara'da sona erdi. Bu arada kupa maratonuna 5. turda Adanaspor'u 6-0 yenerek başlayan Kanarya, Son 16'da Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.karşılaşmanın sonundaEmre Belözoğlu aleyhine tezahüratyaptı.Belözoğlu, karşılaşma sonrası şunları söyledi:Ben F.Bahçeli Emre'yim.Biz buraya gelirken bir söz verdik. Bu takımlaAvrupa kupalarında olmak istiyoruz."Maçın bitiş düdüğü ile birlikte gerilim yaşandı. F.Bahçeli Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü taraftarıyla tartıştı. Başkent ekibinin futbolseverleri, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerine küfür ettiği iddiasını ortaya attı.F.BAHÇE eski başkanı Aziz Yıldırım, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yıldırım, "F.Bahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında G.Saray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler, benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.