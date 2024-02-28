Şampiyon havlu attı

TEHLİKE 'GELİYORUM' DEDİ
2-2 biten Alanyaspor maçıyla çalmaya başlayan tehlike çanları, Ankaragücü deplasmanında kupaya veda ile son buldu. Rize karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 geride kapatıp, ikinci devredeki değişikliklerle sonuca giden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa mücadelesinde de geriye düşüp son dakika golüyle kazanmıştı. Ankaragücü deplasmanında 3-0'dan dönemedi. Türkiye Kupası'na vedayla elinde Süper Lig, Konferans Ligi ve Süper Kupa kaldı.
KUPA SEVER MORUTAN
A.GÜCÜ ile bu sezon ligde 20 maça ilk 11'de çıkmasına rağmen sadece 2 gol bulabilen Morutan, Türkiye Kupası'nı boş geçmiyor. Sezon başında G.Saray'dan Başkent ekibine transfer olan 24 yaşındaki Rumen futbolcu, kupada 11'de başladığı 3 karşılaşmada da (Arguvan, Ç.Rize, F.Bahçe) ağları havalandırmayı başardı.
17 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Sezona 19'da 19'la başlayan Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a yenilmişti. Sarılacivertlilerin 17 maçlık (14G- 3B) yeni serisi de dün Ankara'da sona erdi. Bu arada kupa maratonuna 5. turda Adanaspor'u 6-0 yenerek başlayan Kanarya, Son 16'da Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
HAK ETMEDİM!
F.Bahçe'yi Eryaman'da yalnız bırakmayan 1264 taraftar, karşılaşmanın sonunda Emre Belözoğlu aleyhine tezahürat yaptı. Küfürleri kafasını sallayarak dinleyen Belözoğlu, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Bunu beklemiyordum. 150 yıl yaşasam böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bunu hak etmedim. Ben F.Bahçeli Emre'yim. Ama ben ekmek yediğim yere ihanet etmem. Biz buraya gelirken bir söz verdik. Bu takımla Avrupa kupalarında olmak istiyoruz."
MERT HAKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ!
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte gerilim yaşandı. F.Bahçeli Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü taraftarıyla tartıştı. Başkent ekibinin futbolseverleri, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerine küfür ettiği iddiasını ortaya attı.
YILDIRIM'DAN ÖZBEK'E CEVAP
F.BAHÇE eski başkanı Aziz Yıldırım, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yıldırım, "F.Bahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında G.Saray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler, benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.
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