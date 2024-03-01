Beşiktaş iyi durumda Zor maç olacak!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir haftada iki kulvardan elenmelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Zorlu fikstürden geçtiklerini de hatırlatan tecrübeli hoca, forma verdiği ancak yeterli verimi alamadığı isimlere de mesaj yolladı: "Çok erken gol yedik. Rakibimiz çok iyi oynadı. Oyuncularımın da düşünmesi gerekiyor. Onlardan beklentim daha iyilerini yapabilmeleri. G.Saray'a yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Üç gün sonra çok önemli bir derbiye çıkacağız. Ligdeki istikrarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Derbi her türlü zor. İki takım da kazanmak ister. Beşiktaş'ın iyi durumda olduğunu söylemek gerekiyor. Derbilerde bütün takımlar favori. Zor bir maç oynayacağız."