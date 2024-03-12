Milli voleybolcu Zehra Güneş'in yeni saçları gündem oldu!

Voleybolcu Zehra Güneş, Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasını izlemek için tibünlerdeydi. Milli voleybolcunun ekranlara gelen görüntüsünde ise yeni saç rengi dikkat çekti.



ZEHRA GÜNEŞ, ÇAYIROVA - GAZİANTEP MAÇINA GELDİ



Bu akşamki Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasında tribünlerde görülen bir isim dikkat çekti. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş maçı tribünlerden takip ettiği görüldü. Güneş'in yeni saç rengi ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı tonlarındaki saçlarını koyu renge boyatan milli voleybolcunun yeni görüntüleri defalarca paylaşıldı.

ÇAYIROVA, GAZİANTEP'İ YENDİ



Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol karşılaşmasında yüzü gülen ekip Çayırova oldu. İlk çeyrekte Çayırova, 23 - 21 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında ise Gaziantep rakibini geride bıraktı. İlk yarının 37-36 Gaziantep Basketbol üstünlüğü ile bitmesinin ardından üçüncü çeyrekte avantajlı taraf yeniden değişti. Çayırova dördüncü sete 60 - 58 önde başladı. Çayırova önde başladığı son çeyrekte de avantajını korudu ve Gaziantep Basketbol'u 82 - 75 mağlup etti.