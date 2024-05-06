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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Giriş: 06 Mayıs 2024, Pazartesi 11:46 Güncelleme: 06 Mayıs 2024, Pazartesi 11:46

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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