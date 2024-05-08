Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Umarım Galatasaray maçında ayaklarımız yere basar

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Bu mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını bellirten Tolunay Kafkas, "Aslında oyunun çok fazla değerlendirecek bir tarafı yok. Oyun 90 dakika. Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. İkinci devre yaptığımız değişiklerden sonra takım ileri gideceğine geri gitti. Mağlup olduk. Çıkaracağımız dersler var. 2'yi yiyorsan 3'ü, 4'ü yemeyeceksin. Bize iyi bir ders oldu. Umarım Galatasaray maçında ayaklarımız yere basar" sözlerini sarf etti.

"OYUNUN 90 DAKİKASINI OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Hafta sonu ligde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Kafkas, "İyi takım, iyi oyuncuları var. Oyunun tamamını oynamamız lazım. Hem çok iyi mücadele etmek lazım hem taktiksel dayanıklılık içerisinde kalmak lazım. Galatasaray bunun benzeri bir takım. Oyunun 90 dakikasını oynamak zorundayız. Yoksa sıkıntılı bir sonuç bizi bekler" dedi.

"FİNALE ÇIKMAK İSTİYORDUK"

Kupayı da önemsediklerini aktaran Tolunay Kafkas, "22-23 kişilik bir kadromuz var. Bugün oynayan takım da finale çıkmak istiyordu. İlk devre iyi oynadık ama ikinci yarı takım bekleneni veremedi. Hafta sonu daha da zor bir maç oynayacağız. Kalan 3 maçımızdan ne puan çıkarırsak bizi ligde tutacak. Küme düşmek kulüplere büyük bir sıkıntı getiriyor. Yeter ki adaletli ve düzgün olsun. Marka değerinden bahsediyorlar ya marka değeri adaletli olur" ifadelerini kullandı.

"BİR STANDART OLSUN"

Sofiane Feghouli'nin aldığı cezayı değerlendiren Kafkas, "Karar doğru. Kırmızı kart doğru. Maç sonu hakeme hakaretten 3 maç ceza aldı. Büyük takım oyuncuları adamın suratına küfür ederken onu duymazdan gelenler… Rolümüz gereği bir şey söyleyemiyoruz. Bir standart olsun. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verilen cezalar var. İyi olmak kolay ama adaletli olmak zordur. Ama muadillerine aynısını yapılmıyor demeye getiriyorum. Bir standardı olsun hakemlerin de federasyonun da onu anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini noktaladı.