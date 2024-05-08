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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor! Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor! Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 20.30’daki maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. İşte tüm detaylar...

Giriş: 08 Mayıs 2024, Çarşamba 08:58 Güncelleme: 08 Mayıs 2024, Çarşamba 09:01

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın ardından diğer finalist bugün belli oluyor.

Yarı final rövanşında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan bordo- mavililer, bir gol avantajı ile sahaya çıkacak. Fırtına, her türlü galibiyeti ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.

Karagümrük'ün bir farklı zaferi halinde ise mücadele uzatmaya ve gerekirse penaltılara gidecek. Taraflar arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere sona erdi.

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