Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hedefimiz ligi 3’üncü bitirmek ve kupayı kazanmak

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin ligi 3'üncü bitirmek ve kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Bizim ve diğer takımlarda inişlerin çıkışların olduğu bir sezon yaşıyoruz. Hedefimiz ligi 3'üncü bitirmek ve kupayı kazanmak. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesini kazandık. Trabzonspor tarihi çok önemlidir. Trabzonspor bu ligin en güçlü şehir ve takımlarından bir tanesidir. 10 kez kazandığımız kupayı 11'inci kez kazanarak müzemize götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Artık herkes bir birini çok iyi tanıyor. Devre 0-0 biterken planladığımız oyunu bazen geç, bazen yanlış yönlendirmeler yaptık. Pek tehlike yaşamadık. İlk 45 dakikada geçen maçtan devam eden 1-0 öndeydik. 1-0 avantajımız olsa da kazanmak istiyordu. Baskıyla rakibi hedefsiz pasa ittik. İkinci yarının 8 dakikası böyle başladı sonrasında golü bulduk. Sevindirici tarafı oyuna sahip olmak ve oyun disiplininden vazgeçmemek. Daha sonra hem topa sahip olduk ve daha az tehlike yaşadık. Trabzonspor taraftarının da ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Nasıl bir oyun ve takım istediklerini de biliyorum. Maçı taraftarımıza armağan ediyorum. Karagümrük'e de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.