Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. İlk maçı 3-2 kazanarak skor avantajı elde eden taraf olan Trabzonspor deplasmanda da galibiyeti kazanarak kupa finaline yükselmek istiyor. Karşılaşmanın galibi finalde Beşiktaş'ın rakibi olacak.

20.30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Fatih Karagümrük: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Eysseric, Mendes, Güven, Lasagna.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

FATİH KARAGÜMRÜK KUPADA FARKLI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fatih Karagümrük bu çıkışını kupada da sürdürmek istiyor. İstanbul ekibi, dördüncü turda Derincespor, beşinci turda Kırklarelispor, son 16 turunda Samsunspor ve çeyrek finalde Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fatih Karagümrük ilk karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup olurken sahadan galibiyetle ayrılarak finale uzanmak istiyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, iki ve üzeri farkla galip gelmesi durumunda adını finale yazdıracak. Karagümrük'ün rakibini tek farkla mağlup etmesi durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER FİNALDE

Süper Lig'de oynadığı Samsunspor maçında kaybeden bordo-mavililer, Karagümrük maçıyla moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibi ilk maçta Enis Destan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası ikinci devre eksik oynamasına rağmen rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Trabzonspor kupada dördüncü turda Çorum, beşinci turda Manisa FK, son 16 turunda Gençlerbirliği ve çeyrek finalde Başakşehir karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırdı.