Kupada fırtına koptu

Bordo-mavililer, 10. defa kupayı müzesine götürmek için 23 Mayıs'ta Beşiktaş'la karşılaşacak



GOLÜ ATTI SAKATLANDI

Trabzonspor'un 2.01'lik forveti Onuachu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Golünü attıktan 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile bir hava topu mücadelesine giren Nijeryalı futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Daha sonra ise sekerek kenara geldi ve yerine Umut Bozok oyuna dahil oldu. Abdullah Avcı, talebesinin durumunun çok ciddi olmadığını açıkladı. Onuachu, bordo-mavili takımda bu sezon sakatlığı sebebiyle 6 maç kaçırmıştı.



ALTIN ADAM THOMAS MEUNİER!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek isim olan Thomas Meunier, savunmanın yanı sıra hücumda da takıma büyük katkı veriyor. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunan 32 yaşındaki sağ bek, dün de Onuachu'ya gol pası vererek toplam asist sayısını 6'ya yükseltti. Böylece Belçikalı futbolcu, 2016-17'de PSG'deki 6 asistlik kariyer sezonunu egale etti.



BÜYÜK COŞKU

Bordo-mavililerin bitiş düdüğünün ardından sahadaki sevinçleri, soyunma odasında da devam etti. Takım ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.