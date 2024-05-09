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Kupada fırtına koptu

Durgun geçen ilk yarının ardından ikinci 45’te Onuachu perdeyi açtı. Fountas skoru garantiye alırken Umut Bozok, biri penaltıdan iki golle geceye damgasını vuran isim oldu

Giriş: 09 Mayıs 2024, Perşembe 07:07
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GOLÜ ATTI SAKATLANDI
Trabzonspor'un 2.01'lik forveti Onuachu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Golünü attıktan 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile bir hava topu mücadelesine giren Nijeryalı futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Daha sonra ise sekerek kenara geldi ve yerine Umut Bozok oyuna dahil oldu. Abdullah Avcı, talebesinin durumunun çok ciddi olmadığını açıkladı. Onuachu, bordo-mavili takımda bu sezon sakatlığı sebebiyle 6 maç kaçırmıştı.

ALTIN ADAM THOMAS MEUNİER!
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek isim olan Thomas Meunier, savunmanın yanı sıra hücumda da takıma büyük katkı veriyor. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunan 32 yaşındaki sağ bek, dün de Onuachu'ya gol pası vererek toplam asist sayısını 6'ya yükseltti. Böylece Belçikalı futbolcu, 2016-17'de PSG'deki 6 asistlik kariyer sezonunu egale etti.

BÜYÜK COŞKU
Bordo-mavililerin bitiş düdüğünün ardından sahadaki sevinçleri, soyunma odasında da devam etti. Takım ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.

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