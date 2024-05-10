Trabzonspor'un İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a rakip olması hem camiada hem de şehirde büyük sevinç yarattı. Trabzon yerel medyası da farklı skorla gelen finale sayfalarında geniş yer ayırdı. "Fırtına yıktı geçti'' manşetini atan Taka Gazetesi ayrıca "Sıra sende Kartal'' ifadelerini kullandı. Diğer gazetelerin başlıkları şöyle; Son Nokta: "Artık sana kupa yakışır'', Karadeniz: "Benim adım Fırtına, kupayı benden başkası alamaz'', Ekspres: "Bak yaklaşıyor Fırtına'', Günebakış: "Trabzonspor, finale uçtu. O kupa buraya gelecek…''