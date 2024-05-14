Final Olimpiyat’ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki büyük final, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Riva Tesisleri'nde bir toplantı yaptı. Finalin İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanması için ortak karar verildi."50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Karşılaşma öncesi saat 19.00'da konser yapmayı planlıyoruz" dedi. Beşiktaş Başkanı"Şehit yakınları ve gazilerimize kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullanırken Trabzonspor Başkanıise şunları söyledi:DEV mücadele için en merak edilen konuların başında, iki takım taraftarının da stadyuma nasıl gideceği, tribün dağılımının ne şekilde olacağı geliyor. TFF, bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Bugün saat 15.30'da Riva'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla organizasyon toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da ise Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalin tribün dağılımı kura çekimi başlayacak ve TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.