Türkiye Kupası’nda ilk tura geri sayım

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Atv ve A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan kupada 1. eleme turu kura çekimi dün Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile yapılan kurada takımlar, mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrıldı. 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak olan ilk tur maçlarında program daha sonra ilan edilecek.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor

Bitlis Özgüzelderespor-Hakkari Zapspor

Dersimspor-Adıyaman FK

23 Elazığ FK-12 Bingölspor

Kelkit Hürriyetspor-Kars 36

Bayburt Özel İdare-Ardahanspor

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediye

K.Maraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol

Çankırı FK-Kırıkkale Futbol

Uşakspor-1922 Konyaspor

Bucak Belediye-Denizlispor

Zonguldak Kömür-Bartınspor

Sinopspor-Düzcespor

Bozüyük Vitraspor-Bursaspor

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor