Türkiye Kupası’nda ilk tura geri sayım

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Atv ve A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan kupada 1. eleme turu kura çekimi dün Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile yapılan kurada takımlar, mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrıldı. 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak olan ilk tur maçlarında program daha sonra ilan edilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor
Bitlis Özgüzelderespor-Hakkari Zapspor
Dersimspor-Adıyaman FK
23 Elazığ FK-12 Bingölspor
Kelkit Hürriyetspor-Kars 36
Bayburt Özel İdare-Ardahanspor
Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediye
K.Maraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol
Çankırı FK-Kırıkkale Futbol
Uşakspor-1922 Konyaspor
Bucak Belediye-Denizlispor
Zonguldak Kömür-Bartınspor
Sinopspor-Düzcespor
Bozüyük Vitraspor-Bursaspor
Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor