Bursaspor'a kupada Mücahit Can verdi

Martin Batalla'nın çalıştırdığı TFF 3. Lig takımı Bursaspor, Türkiye Kupası 1. turunda A Spor'un ekranlara getirdiği karşılaşmada BAL Ligi ekibi Bozüyük Vitraspor'u 1-0 yendi. Mücadelenin 17. dakikasında Mücahit Can Akçay, muhteşem frikik golüyle örümcek ağlarını aldı. Karşılaşmada kontrolü elden bırakmayan ve rakibine fırsat vermeyen yeşil-beyazlılar, böylece adını 2. tura yazdırdı.



Gakkoşlar, Bingöl'e şans tanımadı: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası'nın son gününde A Spor'un yayınladığı maçta TFF 3. lig takımı 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig ekibi 12 Bingölspor'u 2-0 geçerek turladı. İlk yarının sonuna doğru sağdan gelişen atakta ev sahibi, Berke Gürbüz'ün tek vuruşuyla üstünlüğü yakaladı. İkinci devrenin başında da Gakkoşlar, boş durumda topla buluşan Sedat Peker'in golüyle rahatladı: 2-0. Rakibine fırsat vermeyen Elazığ, 2. tura çıktı.



Kura çekimi 17 Eylül'de

TÜRKİYE Kupası 2. eleme turunun kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak. Kura, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip bir üst tura yükselecek.



İşte ikinci tura çıkan takımlar

TÜRKİYE Kupası'nda 1. tur maçları sona ereken 16 takım adını bir üst aşamaya yazdırdı.

İŞTE O EKİPLER: Kilis Belediyespor, Düzcespor, Kırıkkale, Bayburt, Kelkit, Adıyaman, Kahramanmaraşspor, Bitlis, Şırnak Petrol, Yalova, Bucak Bld, Zonguldak Kömür, Etimesgut Belediye, Uşak Spor, 23 Elazığ FK, Bursaspor.