Fethiyespor - Düzcespor: 2-2 (4-3) (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci tur heyecanı devam ediyor. Fethiyespor evinde Düzcespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip 36'ncı dakikada Nurettin Çakır'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Düzcespor 66'ncı dakikada Ramazan Özkabak ile skora denge getirdi: 1-1.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Fethiyespor'un 70'inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Nurettin bir kez daha takımına avantaj sağladı: 2-1. Konuk ekip 81'inci dakikada Berkay Ekici ile bir gol daha bularak maçı uzatmaya taşıdı: 2-2.

TUR ATLAYAN FETHİYESPOR OLDU

Uzatma bölümünde skor değişmeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Fethiyespor, rakibini elemeyi başardı.