Kupada 3. tur rotası çizildi

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün Riva'da gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan organizasyonun kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, yaptığı konuşmada "Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu" ifadelerini kullandı. Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.



DİYARBEKIRSPOR HÜKMEN MAĞLUP

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Osmaniyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Ayrıca Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verilirken, takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.



İŞTE HEYECAN DOLU O KARŞILAŞMALAR

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor Silivrispor-Bellona Kayserispor İstanbulspor-Kilis Belediyespor Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984 Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor Aliağa Futbol-Anadolu Üni. İnegöl Kafkas-Atakaş Hatayspor 52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor Kuşadasıspor-Karaköprü Bld Muşspor-İnegölspor Pendikspor-Ayvalıkgücü Bld Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşa Adanaspor-Çorluspor 1947 Edirnespor-Batman Petrolspor Osmaniyespor-Serik Belediyespor Somaspor-Belediye Kütahyaspor Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor Sarıyer-Niğde Belediyespor Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı F.Karagümrük-Tokat Bld Plevnespor Karacabey Bld-Amasyaspor Bayburt Özel İdare-Samsunspor Bornova 1877-Fethiyespor Efeler 09 Spor-Adana 01 FK 23 Elazığ FK-Konyaspor Belediye Derincespor-Tire 2021 FK Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 Fatsa Belediyespor-Karaman FK Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor Küçükçekmece Sinop-Erbaaspor Ankara Demirspor-Erciyes 38 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor