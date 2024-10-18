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Kupada 3.tur heyecanı

Süper Lig’den 4 takımın da katıldığı 3. tur programı belli oldu. Kupa şöleni yine A Spor’dan yayınlanacak

Giriş: 18 Ekim 2024, Cuma 06:59
Futbolda tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada 3. eleme turu programı belli oldu. Süper Lig'den Kayserispor, Hatayspor, Samsunspor ve Konyaspor'un da katıldığı 3. turda toplam 70 ekip boy gösterecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve galip gelen 35 takım adını bir üst tura yazdıracak. 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak ve 3 gün sürecek bu büyük şölen yine A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Kupanın tek adresi A Spor, 12 müsabakayı HD kalitesiyle izleyicilerle buluşturacak.

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