Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda geriye düştüğü maçta Süper Lig ekibi Kayserispor'u 4-2 yenerek adını 4. tura yazdıran TFF 3. Lig ekibi Silivrispor, büyük bir sürprize imza attı.ileSpor'a özel açıklamalarda bulundu. Özgür Ergün şu ifadeleri kullandı: "Ziraat Türkiye Kupası bizim için çok önemli, çok değer veriyoruz. Biz 3. Lig takımıyız. Kupa bizim için Şampiyonlar Ligi değerinde.Arda Güler gibi isimler bizim ligimizde ve takımlarımızda bir hayli fazla.Ligimizde lideriz, bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz, taraftarımızı da mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz.""Benim altyapım Fenerbahçe. 20 sene oynadım. Alt liglerde genel olarak bir tesis problemi var. Çalışma imkânları kısıtlı, saha problemleri mevcut. Biz statta idman yapıyoruz.Kayserispor maçında çok motiveydik. Oyuncularıma cesur olmalarını söyledim ve kazandık. Biz kulübe karşı sözümüzü tuttuk.Oyunu çirkinleştirmeyen bir takımız, göze hoş gelen bir futbolu tercih ediyoruz."Teknik direktör Ergün, "Kupa için başkanımız prim koymuştu.dedi.