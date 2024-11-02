Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda geriye düştüğü maçta Süper Lig ekibi Kayserispor'u 4-2 yenerek adını 4. tura yazdıran TFF 3. Lig ekibi Silivrispor, büyük bir sürprize imza attı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Özgür Ergün ile iki golle yıldızını parlatan Mert Aktaş, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özgür Ergün şu ifadeleri kullandı: "Ziraat Türkiye Kupası bizim için çok önemli, çok değer veriyoruz. Biz 3. Lig takımıyız. Kupa bizim için Şampiyonlar Ligi değerinde. İleriki turlarda da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile eşleşmeyi çok isteriz. Arda Güler gibi isimler bizim ligimizde ve takımlarımızda bir hayli fazla. Geçen seneden bu yana mütevazı bir kadroyla ilerliyoruz. Daha çok genç ağırlıklı havuzumuz var. Kayserispor'a iki gol atan Mert Aktaş'ı BAL Ligi'nden aldık. Henüz 20 yaşında bir sporcu kardeşimiz ve çok da başarılı. Ligimizde lideriz, bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz, taraftarımızı da mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz."
VERİLEN SÖZLER YERİNE GETIRİLİYOR
"Benim altyapım Fenerbahçe. 20 sene oynadım. Alt liglerde genel olarak bir tesis problemi var. Çalışma imkânları kısıtlı, saha problemleri mevcut. Biz statta idman yapıyoruz. Ödemeler zamanında yapılıyor. Verilen sözlerin yerine getirildiği bir yerdeyiz. Kayserispor maçında çok motiveydik. Oyuncularıma cesur olmalarını söyledim ve kazandık. Biz kulübe karşı sözümüzü tuttuk. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Oyunu çirkinleştirmeyen bir takımız, göze hoş gelen bir futbolu tercih ediyoruz."
ASGARİ ÜCRET KAZANIYORLAR
Teknik direktör Ergün, "Kupa için başkanımız prim koymuştu. Futbolcu başına 20 bin TL. Bundan sonrası için de bu geçerli. Bizim toplam giderimiz 20 milyon TL. Kayseri'ye karşı oynayan isimlerin çoğu asgari ücret kazanıyordu" dedi.