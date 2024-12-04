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Büyük sürpriz!

3. Lig ekibi 52 Orduspor, Süper Lig’de üçüncü sırada yer alan Samsunspor’u 4-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi

Giriş: 04 Aralık 2024, Çarşamba 07:00
Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Samsunspor'u 4-2 yenerek sürprize imza attı. Maçın 16. dakikasında mor-beyazlılar, Harun ile öne geçti. 25'te penaltıdan Ercan ile eşitliği yakalayan ev sahibi, 41'de Soner ile üstünlüğü aldı. 78'de Samsun'dan Yunus Emre Çift, ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. 79'da Yusuf penaltıdan 2-2'yi bulup mücadeleyi uzatmaya taşıdı. 96'da Yunus Emre, Ordu'yu tekrar öne geçirirken 105'te Nevzat, müthiş röveşata golüyle skoru belirledi: 4-2. Orduspor 5. tura yükselirken Samsun kupaya veda etti.

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