Türkiye Kupası 5. viteste!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur, büyük heyecana sahne olurken sıra 5. tura geldi… TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün kura zamanıydı. Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turla birlikte müsabakalarına başlayacak.5. tur karşılaşmaları tek maçlı eliminasyon sistemine göre olacak. Bu tur sonrasında grup aşamasına geçilecek. Kupa heyecanı A Spor'da devam edecek.1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın marka değerinin yükseldiğini ve Avrupa kupalarına katılım için en iyi yol olduğunu söyledi. Otyakmaz, "Turu geçen 19 takımın haricinde Avrupa kupalarına katılan 5 takımla birlikte 24 takımlı, Avrupa kupalarındaki gibi bir lig olacak. İlk kez deneniyor ama heyecanlı bir durum olacaktır" ifadelerini kullandı.Erzurumspor FK-Sakaryaspor.Gaziantep FK-52 Orduspor FK.İskenderunspor-Atakaş Hatayspor.Muşspor-Onvo Antalyaspor.Bucaspor 1928-Göztepe.Çorluspor 1947-Kocaelispor.Çaykur Rizespor- Vanspor.Kırklarelispor-Adana Demirspor.Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK.Menemen FK-MKE Ankaragücü.Esenler Erokspor-İstanbulspor.Boluspor-1461 Trabzon FK.Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler.Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor.Ümraniyespor- Fatih Karagümrük.Gençlerbirliği- Kasımpaşa.24Erzincanspor- Ahlatcı Çorum FK.Konyaspor- Karacabey Belediyespor.Keçiörengücü- Sivasspor.