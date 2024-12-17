Kupada 5. tur başlıyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekibin mücadele edeceği turda karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. Bugünkü 4 müsabakanın tamamı A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak.



İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

13.00 İkas Eyüpspor-Etimesgut Bld A Spor/canlı

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Bld A Spor/canlı

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK A Spor/canlı

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed SF A Spor/canlı