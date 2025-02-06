Rize gücünü gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında 1. Lig ekibi Karagümrük'e yenilerek şok yaşayan Çaykur Rizespor, ikinci sınavında gülmeyi başardı. Karadeniz takımı, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 10. dakikasında Varesanovic'in kafa golüyle öne geçen İlhan Palut'un öğrencileri, 15'te de penaltıdan Jurecka ile fileleri havalandırdı. İlk yarı 2-0 biterken ikinci devrede Başkent ekibi vites artırdı. 61'de Yunus Emre Gülketin'in frikiği direkten döndü. 77'de ise korner organizasyonunda Ali Kaan'ın kafayla aşırttığı topta Coelho golü atıp farkı 1'e indirdi. Ancak Rize, geri dönüşe izin vermedi ve ilk 3 puanını aldı.