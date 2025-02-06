Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Rize gücünü gösterdi

Rize gücünü gösterdi

Karadeniz ekibi, kupada Ankaragücü’nü Varesanovic ve Jurecka’nın (pen.) golleriyle yenerek 3 puanı kaptı

Giriş: 06 Şubat 2025, Perşembe 07:00 Güncelleme: 06 Şubat 2025, Perşembe 07:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında 1. Lig ekibi Karagümrük'e yenilerek şok yaşayan Çaykur Rizespor, ikinci sınavında gülmeyi başardı. Karadeniz takımı, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 10. dakikasında Varesanovic'in kafa golüyle öne geçen İlhan Palut'un öğrencileri, 15'te de penaltıdan Jurecka ile fileleri havalandırdı. İlk yarı 2-0 biterken ikinci devrede Başkent ekibi vites artırdı. 61'de Yunus Emre Gülketin'in frikiği direkten döndü. 77'de ise korner organizasyonunda Ali Kaan'ın kafayla aşırttığı topta Coelho golü atıp farkı 1'e indirdi. Ancak Rize, geri dönüşe izin vermedi ve ilk 3 puanını aldı.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u 5 golle geçti! Talisca siftahı yaptı (Maç özeti)
Trabzonspor'dan gollü beraberlik! Kupada İskenderunspor ile puanlar paylaşıldı...
Rize gücünü gösterdi
Hakan Kutlu: "İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi"
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’u 5 golle geçti! Talisca siftahı yaptı (Maç özeti)