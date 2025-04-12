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Minderde 3 madalya

Giriş: 12 Nisan 2025, Cumartesi 07:01

SLOVAKYA'DA devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Nesrin Baş gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazandı. 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva'ya 6-4 yenilerek ikincillik kürsüsünde yer aldı. 72 kiloda Nesrin Baş ise finalde Ukraynalı Belinska'ya tuşla yenilince gümüşte kaldı. 53 kiloda Zeynep Yetgil de bağımsız sporcu Rebikava (Belarus) ile yaptığı üçüncülük maçını 2-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İKİ FİNAL VAR
Erkeklerde 63 kiloda Kerem Kamal ve 130 kiloda Hamza Bakır ise yarı final müsabakalarını kazanarak finale yükselme başarısını gösterdi.

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