Minderde 3 madalya

SLOVAKYA'DA devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Nesrin Baş gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazandı. 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva'ya 6-4 yenilerek ikincillik kürsüsünde yer aldı. 72 kiloda Nesrin Baş ise finalde Ukraynalı Belinska'ya tuşla yenilince gümüşte kaldı. 53 kiloda Zeynep Yetgil de bağımsız sporcu Rebikava (Belarus) ile yaptığı üçüncülük maçını 2-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İKİ FİNAL VAR

Erkeklerde 63 kiloda Kerem Kamal ve 130 kiloda Hamza Bakır ise yarı final müsabakalarını kazanarak finale yükselme başarısını gösterdi.