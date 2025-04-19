Eskişehir’den vazgeçildi

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adresi değişiyor... Daha önce 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı duyurulan dev final için dün Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir duyuru yaptı. Açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli 'Müsabaka Yer Değişikliği' konulu yazısına istinaden Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı alınmıştır. Finalin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.Yeni tarih yarı final maçlarının ardından haftaya cuma duyurulacak.