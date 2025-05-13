Sadece bir maç değil kültür şöleni

Gazi şehir Antep tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşayacak… 6 Şubat depremini en ağır şekilde yaşayan şehirlerden biri olan Gaziantep, konuklarını en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarını tamamladı. TFF daha önce finalin adresini Eskişehir olarak açıklamış ancak bu şehrin 'Güvenlik nedeniyle' ev sahipliğine sıcak bakmaması nedeniyle yeni adres olarak Gaziantep belirlenmişti. Galatasaray ile Trabzonspor'u destekleyecek 35 bin taraftarın yanı sıra, tarihi ve gastronomi şehri olan Gaziantep'i görmek için bu finali fırsat bilen pek çok turist ile ziyaretçi sayısının 50 bini bulması bekleniyor.

BAŞKAN FATMA ŞAHİN'DEN ÇAĞRI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyasından Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, ziyaretçilere şöyle seslenmişti: "Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarını şehrimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Gazi şehrimiz dünyanın en zengin mutfağı, tarihle iç içe sokakları, canlı çarşıları ve sıcakkanlı insanlarıyla sizi bekliyor. Unutmayın; sadece bir maça değil, büyük bir kültür şölenine geliyorsunuz."





MÜZELER SAAT 21.00'E KADAR AÇIK

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şehirdeki yaşamın maça göre yeniden şekilleneceği bilgisini verdi. Belediye otobüsleri ve Gaziray seferlerinin kupa finaline göre güncellendiği, müzelerin açılış saatlerini kupa finalinden önceki 5 günden başlayacak şekilde akşam 17.00'den 21.00'e kadar uzattıklarını duyurdu.



LOGOLAR BAKIRLARA İLMEK İLMEK İŞLENİYOR

Yaklaşık 5 asır önce inşa edilen tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki bakır ustaları, Galatasaray ve Trabzonspor'un logolarını bakıra işliyor. Bir ellerinde darbe kalemi diğerinde de çekiçleriyle ortaya çıkardıkları eserlerini kupanın anısını yaşatmak isteyen taraftarların beğenisine sunuyorlar. Ustaların ortak düşüncesi şu; "En güzel hediyelikleri hazırladık. Kupa maçı en çok bizim işimize yaradı."