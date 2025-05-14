ZTK FİNAL MAÇI! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmada kupa kime gidecek merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilk sırada yer alan sarı kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nın da sahibi olmak istiyor. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen sporseverler "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması Trabzonspor Galatasaray maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

KUPADA 20. RANDEVU

İki takım, Türkiye Kupası'nda 19 kez rakip oldu. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 10, bordo-mavililer de 6 defa kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. İstanbul ekibi ile Karadeniz ekibi son olarak 2009-2010 sezonunda 23 Aralık 2009 tarihinde gruplarda oynadı ve Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

HEDEF 10. ŞAMPİYONLUK

Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynayan Trabzonspor, 9 defa mutlu sona ulaştı. 10. şampiyonluğunu hedefleyen Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde de ilk kupasını kazanmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza