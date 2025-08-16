Türkiye Kupası’nda geri sayım!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, şifresiz olarak futbol ziyafeti yaşattığı Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni format duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, organizasyonun 2025-26 sezonundan itibaren 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımla oynanacağını açıkladı. Kupa; 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak. Türkiye Kupası, 8 takımlı 3 grupta oynanacak. 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kurayla her torbadan 2'şer kulübün katılımıyla gruplar meydana gelecek.

EN İYİ 2 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplamda 4 müsabakada yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. İlk 2 sırada alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 ekip çeyrek finale yükselecek. Son 8'de ise birinciler ile en iyi ikinciler seribaşı olacak. Müsabakalar seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi, yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek. Büyük futbol şöleni, A Spor ve ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Kupada eleme ve grup aşamalarında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. TFF'den açıklamaya göre maç tarihleri şöyle:



İLK KURA 21 AĞUSTOS'TA

ZIRAAT Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Saat 14.00'te başlayacak etkinlik, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

1. ELEME TURU: 2-3-4 EYLÜL

2. ELEME TURU: 16-17-18 EYLÜL

3. ELEME TURU: 28-29-30 EKIM

4. ELEME TURU: 2-3-4 ARALIK

GRUP AŞAMASI 1. MAÇLAR: 23-24-25 ARALIK

GRUP AŞAMASI 2. MAÇLAR: 13-14-15 OCAK 2026

GRUP AŞAMASI 3. MAÇLAR: 3-4-5 ŞUBAT 2026

GRUP AŞAMASI 4. MAÇLAR: 3-4-5 MART 2026