Dev heyecan başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Her yıl amatörden Süper Lig ekiplerine kadar birçok takımı aynı çatı altında buluşturan turnuvada, 1. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. ATV ve A Spor'un şifresiz olarak naklen ekranlara getirdiği kupada 1. Tur maçları, 1-2-3 Eylül tarihlerinde oynanacak.

1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

1. Güzide Gebze-Bulvarspor

2. İnkılap-Beyoğlu

3. Arnavutköy Bld-Beykoz

4. Kırklareli-Galata SK

5. Bartınspor-Anadolu Üni

6. Çankırı-Ankara Demir

7. Ankaraspor-Eskişehirspor

8. Ankaragücü-Karabük İY

9. Polatlı-Çankaya SK

10. Etimesgut-Karadeniz Ereğli

11. Sinopspor-Orduspor 1967

12. Erbaaspor-Tokat Bld

13. Yozgat Bld-Fatsa Bld

14. 1461 Trabzon-Ardahanspor

15. 1926 Bulancak-Artvin Hopa

16. Çayelispor-Şiran Yıldız

17. Bayburt-Giresun

18. Kars 36 Spor-24Erzincan

19. Diyarbekir-Bitlis 1916

20. Kurtalan-Şanlıurfaspor

21. Karaköprü-Hakkari Zap

22. 12 Bingöl-Mardin 1969

23. Muşspor-Şırnak

24. İstiklalspor-Kilis Bld

25. Kahta 02 Spor-İskenderun

26. Malatya Yeşilyurt-Yeni Malatya

27. Dersimspor-Adanaspor

28. Kahramanmaraş-Osmaniye

29. Yeni Mersin-Niğde Bld

30. Erciyes 38-Türk Metal

31. Karaman-Kapadokya

32. Isparta 32-Kırşehir

33. Denizli İY-Ülkea Nazilli

34. Fethiyespor-Söke 1970

35. Alanya 1221-Muğlaspor

36. Oğuzhanspor-Kepez

37. Bursa-Söğüt

38. Bucaspor-Çoruhlu

39. Aliağa-İnegöl Kafkas

40. Edirnespor-Somaspor

41. Yalova FK 77-Bursa Nilüfer

42. Bursa Yıldırım SK-Altay

43. Kestel Çilek SK-Uşakspor

44. Bornova-Afyon

45. İnegölspor-Ezine



İŞTE KUPANIN YENİ FORMATI

Türkiye Kupası, bu sezondan itibaren 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla olacak. 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek organizasyon, 8 kulüple 3 grupta oynanacak. 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve her torbadan 2'şer kulübün katılımıyla gruplar meydana gelecek. Grupta takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 müsabakada yapacak. İlk 2 sırada alan 6 takım ve en iyi iki 3'üncü, çeyrek finale yükselecek. Son 8'de ise birinciler ile en iyi ikinciler seribaşı olacak.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

YENİ formatın hayırlı olmasını dileyen TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Seyir zevki daha yüksek maçların oynanması amacıyla bazı değişikliklere gittik. İnşallah, yeni düzen Türk futboluna uğur getirir. Ayrıca Anadolu'nun dört bir yanında müsabakaları canlı yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.