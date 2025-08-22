Dev heyecan başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Her yıl amatörden Süper Lig ekiplerine kadar birçok takımı aynı çatı altında buluşturan turnuvada, 1. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. ATV ve A Spor'un şifresiz olarak naklen ekranlara getirdiği kupada 1. Tur maçları, 1-2-3 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
1. Güzide Gebze-Bulvarspor
2. İnkılap-Beyoğlu
3. Arnavutköy Bld-Beykoz
4. Kırklareli-Galata SK
5. Bartınspor-Anadolu Üni
6. Çankırı-Ankara Demir
7. Ankaraspor-Eskişehirspor
8. Ankaragücü-Karabük İY
9. Polatlı-Çankaya SK
10. Etimesgut-Karadeniz Ereğli
11. Sinopspor-Orduspor 1967
12. Erbaaspor-Tokat Bld
13. Yozgat Bld-Fatsa Bld
14. 1461 Trabzon-Ardahanspor
15. 1926 Bulancak-Artvin Hopa
16. Çayelispor-Şiran Yıldız
17. Bayburt-Giresun
18. Kars 36 Spor-24Erzincan
19. Diyarbekir-Bitlis 1916
20. Kurtalan-Şanlıurfaspor
21. Karaköprü-Hakkari Zap
22. 12 Bingöl-Mardin 1969
23. Muşspor-Şırnak
24. İstiklalspor-Kilis Bld
25. Kahta 02 Spor-İskenderun
26. Malatya Yeşilyurt-Yeni Malatya
27. Dersimspor-Adanaspor
28. Kahramanmaraş-Osmaniye
29. Yeni Mersin-Niğde Bld
30. Erciyes 38-Türk Metal
31. Karaman-Kapadokya
32. Isparta 32-Kırşehir
33. Denizli İY-Ülkea Nazilli
34. Fethiyespor-Söke 1970
35. Alanya 1221-Muğlaspor
36. Oğuzhanspor-Kepez
37. Bursa-Söğüt
38. Bucaspor-Çoruhlu
39. Aliağa-İnegöl Kafkas
40. Edirnespor-Somaspor
41. Yalova FK 77-Bursa Nilüfer
42. Bursa Yıldırım SK-Altay
43. Kestel Çilek SK-Uşakspor
44. Bornova-Afyon
45. İnegölspor-Ezine
İŞTE KUPANIN YENİ FORMATI
Türkiye Kupası, bu sezondan itibaren 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla olacak. 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek organizasyon, 8 kulüple 3 grupta oynanacak. 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve her torbadan 2'şer kulübün katılımıyla gruplar meydana gelecek. Grupta takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 müsabakada yapacak. İlk 2 sırada alan 6 takım ve en iyi iki 3'üncü, çeyrek finale yükselecek. Son 8'de ise birinciler ile en iyi ikinciler seribaşı olacak.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
YENİ formatın hayırlı olmasını dileyen TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Seyir zevki daha yüksek maçların oynanması amacıyla bazı değişikliklere gittik. İnşallah, yeni düzen Türk futboluna uğur getirir. Ayrıca Anadolu'nun dört bir yanında müsabakaları canlı yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.