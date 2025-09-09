Türkiye Kupası’nda 2. Tur kuraları çekildi

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kuraları dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. 16-17-18 Eylül 2025 tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar 3. Eleme Turu'na yükselecek.
3 KULÜBE İHRAÇ CEZASI VERİLDİ
Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi. Bu 3 kulüp, 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve Türkiye Kupası maçlarından ihraç edildi.
İŞTE 2. TUR EŞLEŞMELERİ
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Düzcespor-Pendikspor
Karadeniz Ereğli Bld.-Bursaspor
Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Bld.
Galata SK-Beykoz Anadoluspor
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK
Beykoz İshaklı Spor-Karacabey Bld.
Karabük İY-Gebzespor
Balıkesirspor-Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop-İnegölspor
Kastamonuspor-Fatsa Bld.
Sivasspor-Şiran Yıldız SK
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor
Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK
Giresunspor-52 Orduspor FK
24 Erzincanspor-1926 Bulancak
Erbaaspor-Pazarspor
Karaköprü Bld.-Bitlis 196 SK
Muş Spor Kulübü-Mazıdağı Fosfatspor
Elazığspor-12 Bingölspor
Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor
Dersimspor-Şanlıurfaspor
Niğde Belediyesi-68 Aksaray Belediye
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor
Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK
Silifke Belediye Spor-K.Maraş İstiklal
Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 Futbol SK
Kahramanmaraş-Karaman FK
Tire 2021 FK-Bodrum FK
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK
Kütahyaspor Futbol-Altınordu
Bornova 1877-Aliağa Futbol
Eskişehirspor-Muğlaspor
Somaspor-Çankaya SK
Kestel Çilek SK-Fethiyespor
Kırıkkale FK-Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 SK
Kepezspor-Denizli İY
Menemen FK-Eskişehir Anadolu