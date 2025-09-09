Türkiye Kupası’nda 2. Tur kuraları çekildi

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kuraları dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. 16-17-18 Eylül 2025 tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar 3. Eleme Turu'na yükselecek.

3 KULÜBE İHRAÇ CEZASI VERİLDİ

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi. Bu 3 kulüp, 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve Türkiye Kupası maçlarından ihraç edildi.



İŞTE 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor-Pendikspor

Karadeniz Ereğli Bld.-Bursaspor

Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Bld.

Galata SK-Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor-Karacabey Bld.

Karabük İY-Gebzespor

Balıkesirspor-Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop-İnegölspor

Kastamonuspor-Fatsa Bld.

Sivasspor-Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK

Giresunspor-52 Orduspor FK

24 Erzincanspor-1926 Bulancak

Erbaaspor-Pazarspor

Karaköprü Bld.-Bitlis 196 SK

Muş Spor Kulübü-Mazıdağı Fosfatspor

Elazığspor-12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor

Dersimspor-Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesi-68 Aksaray Belediye

Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediye Spor-K.Maraş İstiklal

Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 Futbol SK

Kahramanmaraş-Karaman FK

Tire 2021 FK-Bodrum FK

Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol-Altınordu

Bornova 1877-Aliağa Futbol

Eskişehirspor-Muğlaspor

Somaspor-Çankaya SK

Kestel Çilek SK-Fethiyespor

Kırıkkale FK-Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 SK

Kepezspor-Denizli İY

Menemen FK-Eskişehir Anadolu