Heyecan hız kesmiyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda dün başlayan 2. eleme turu müsabakaları devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu dev turnuvada bugün toplam 26 karşılaşma oynanacak. Bunların 3'ü A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

14.00......Karadeniz Ereğli Bld.-Bursaspor.................A Spor

14.30......Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat

14.30......Dersim-Kızılkaya Tarım Şanlıurfa

14.30......Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK

14.30......Kahramanmaraş-Karaman FK

15.00......Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF.

15.00......Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Bld.

15.00......Galata SK-Beykoz Anadolu

15.00......Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze

15.00......Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl

15.00......GMG Kastamonu-Fatsa Bld.

15.00......Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK

15.00......Merkür Jet Erbaa-Pazar

15.00......Silifke Bld-Kahramanmaraş İstiklal

15.00......Kütahya-Altınordu

15.00......Soma-Astor Enerji Çankaya

15.00......Kepez-Denizli İdmanyurdu Güreller

16.00......Özbelsan Sivas-Şiran Yıldız..........................A Spor

18.00......Seza Çimento Elazığ-12 Bingöl...................A Spor

19.00......Niğde Bld.-Kuzeyboru 68 Aksaray Bld.

19.00......Bornova 1877 S.Y.-Aliağa Futbol

19.00......Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK

19.00......Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK

19.00......Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor

19.00......Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor

19.00......Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor