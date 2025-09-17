Maç Sonuçları

Mavi Şimşek'e BAL engeli!

17 Eylül 2025
ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Adana Demirspor, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahta 02 Spor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak kupaya erken veda etti. Kahta İlçe Stadı'nda ev sahibi ekibin gollerini Hayri Kıcıkoğlu ve Ömer Akar kaydederken, Mavi Şimşek'in tek sayısı Mert Menemencioğlu'ndan geldi. Sürpriz bir sonuca imza atan Kahta 02 Spor, güçlü rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. İki ekibin taraftarları da tribünlerde takımlarına büyük destek verirken, maç sonrası Kahta'da büyük sevinç yaşandı.

