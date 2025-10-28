Kupada 3. tur başlıyor

Maç Sonuçları

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu 3 gün sürecek heyecanlı karşılaşmalarla start alıyor. 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7, Trendyol 1. Lig'den 10 olmak üzere toplam 56 takımın mücadele edeceği turda bugün 8 müsabaka oynanacak. Bunların 4'ü naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalardan üstün çıkan ekipler 4. tura adını yazdırmayı başaracak.

BUGÜNKÜ PROGRAM:
13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor A SPOR-CANLI 13.30 Kahramanmaraş- Ümraniyespor 13.30 Fatsa Belediye-Vanspor 13.30 Dersimspor-Fethiyespor 13.30 Aliağa Futbol-Serikspor 15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer A SPOR-CANLI 18.00 Sakaryaspor- İnegölspor A SPOR-CANLI 20.30 Kayserispor-Niğde Belediyespor A SPOR-CANLI

