RİZE KUPADA 'SOWE' YAPTI!



Süper Lig'de son üç maçında galibiyete hasret kalan Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkarak moral buldu. Yeşil-mavili takım, 3. turda deplasmanda karşılaştığı Nesine 3. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor, sonuca rahat bir şekilde giderken Ali Sowe 7 ve 72. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Karadeniz temsilcisinin diğer golünü 78. dakikada Jurecka kaydetti.



TUR ATLAYAN TAKIMLAR

BEYOĞLU, Kahta 02, Yeşil Yalova, Çankaya, Keçiörengücü, Karacabey, Muşspor, Silifke, Alanyaspor, Çorum FK, Orduspor 1967, Pendikspor, Muğlaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Aliağa, Fethiyespor, Van Spor, Kahramanmaraş, Sarıyer, Sakaryaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor, Iğdır FK, Bodrum FK, Gaziantep FK, Konyaspor.



DİĞER MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR:

ESENLER EROKSPOR- AĞRI 1970 SK: 3-0

1926 BULANCAKSPOR- IĞDIR FK: 1-3

ZONGULDAKSPOR- BODRUM FK: 0-5

GAZİANTEP FK- KARABÜK İ.Y: 2-0

KONYASPOR-12 BİNGÖLSPOR: 4-2