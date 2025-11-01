4. tur kura çekimi 6 Kasım’da

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu önceki gün sona ererken heyecan 4. turla devam edecek. Süper Lig'den Trabzonspor, Karagümrük, Kocaelispor, Eyüpspor, Göztepe ve Gençlerbirliği, 1. Lig'den 4 takımın (Bandırma, Bolu, Erzurum, İstanbulspor) yanı sıra tur atlayan 28 takımın katılacağı bu turda kura çekimi, 6 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



TURAN, SİMEONE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

İSPANYA basınından Goal Gossip, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Arda Turan'ın kulübün DNA'sını gelecek jenerasyona aktaracak isimlerden biri olduğunu düşündüğü ve bu nedenle genç çalıştırıcıyı teknik ekibine dahil etmek istediğini iddia etti. Haberde Turan'ın, Simeone'nin bu teklifini büyük bir saygıyla karşıladığı ancak Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini bildirdiği aktarıldı.

SUUDİLER'DEN MESSİ'YE RET

LIONEL Messi'nin Suudi Arabistan'da forma giyme ihtimalinin, hükümet tarafından kesin bir şekilde reddedildiği ortaya çıktı. Mahd Akademisi CEO'su Abdullah Hammad, "Messi'nin ekibi, geçen yaz benimle iletişime geçti. Burada 4 ay boyunca oynamak istiyordu. Amerikan Ligi o dönemde tatildeydi ve o da Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu. Teklifi bizzat bakana ilettim ancak kabul etmedi. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK'TE GÖREV DEĞİŞİMİ

FATİH Karagümrük'te Çekyalı teknik direktör Marcel Licka döneminin sona ermesinin ardından yeni hoca açıklandı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon takımı Süper Lig'e çıkaran ve şu an kulüpte yardımcı antrenörlük yapan 34 yaşındaki Onur Can Korkmaz'ı tekrardan teknik adamlığa getirdi. Yapılan duyuruda, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır" denildi. İstanbul ekibi, ligde 10 maçta topladığı 4 puanla son sırada yer alıyor.