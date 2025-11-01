Kupa hayallerimizin gerçekleştiği yer

BAL Ligi takımı Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderun ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı eleyerek destan yazdı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Sadettin Özer, kupanın kendileri için sadece bir futbol turnuvasından ibaret olmadığını söyledi. Özer, "Depremin ardından halkımız ilk kez böyle sevindi. Resmen kupayı kazanmış gibiydik. Şehirde bayraklar asıldı, halaylar çekildi, türküler söylendi. Türkiye Kupası bizim için hayallerin, rüyaların gerçekleştiği yer oldu. Her maçta biraz daha büyüyoruz. Yaşadıklarımız, hem oyuncularımız hem de şehrimiz için unutulmaz bir hikâyeye dönüştü. Oyuncularımızın yıllık maaşları 50 ila 70 bin TL arasında değişiyor. Kasımpaşa'daki bir futbolcunun sezonluk kazancı neredeyse kulübün toplam gelirine denk. Maçtan önce ikinci başkanımız espriyle 'İnşallah 7 tane yemeyiz' demişti. Ben de 'Tur atlayacağız' karşılığını verdim. Açıkçası çok inanmadılar ancak biz sahada inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK

SADETTİN Özer şöyle devam etti: "Maddi durumu orta seviyede bir kulübüz. BAL Ligi'ndeki her takım gibi bizim de ekonomik sıkıntılarımız var. Buna rağmen büyük bir inançla yolumuza devam ediyoruz. Ligde 3'te 3, kupada 3'te 3 yaparak çok önemli bir çıkış yakaladık. Hedefimiz kupada gruplara kalmak. BAL Ligi'ndeki gençler için bu turnuva çok büyük bir fırsat. Herkes, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon gibi büyük takımlara karşı oynamayı istiyor. Çünkü bu tür maçlar hem motivasyon hem de vitrin açısından çok önemli."

TEŞEKKÜRLER SABAH SPOR

SADETTİN Özer, "Alt liglerde mücadele eden takımlara değer verdiği ve destek olduğu için SABAH Spor ailesine teşekkür ediyoruz. Kahta 02 Spor olarak sizlere minnettarız" dedi.