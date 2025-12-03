Fırtına A Spor’da 10. kupa için yola çıkıyor

TURKUVAZ medyanın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Trabzonspor, bugün İmaj Altyapı Van Spor'u ağırlayacak. Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak olan bordo-mavililer, organizasyonda 10. kez zafere ulaşmak için mücadele verecek. Kadroda değişime gitmeyi planlayan teknik direktör Fatih Tekke, kalede Onuralp Çevikkan'a eldivenleri teslim edecek. Defansta Mustafa, Okay, Baniya, Arif dörtlüsünün, önlerinde ise Oulai ve Bouchouari'nin görev yapması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Cihan, Muçi, Olaigbe ve Sikan'ı düşünüyor. A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Gürcan Hasova yönetecek.



SON 2 SEZON FİNAL OYNADI

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine götüremedi. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı. Fırtına en son 2019- 20'de kupayı kaldırmıştı.



FUTBOL HEYECANI TÜM GÜNE YAYILIYOR

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor-Van Spor karşılaşmasının dışında bugün 8 mücadele daha oynanacak. Bu maçların 4'ü A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

GÜNÜN DİĞER MÜSABAKALARI

13.00........Karacabey Bld.-Kocaelispor.........................................A Spor-canlı

13.30........ikas Eyüpspor-Çankayaspor.........................................A Spor-canlı

13.30........Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol...................................................

13.30........İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer.......................................................

13.30........Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK............................................

13.30........Muğlaspor-Sipay Bodrum FK...........................................................

15.30........Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük...........................A Spor-canlı

18.00........Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe........................................A Spor-canlı