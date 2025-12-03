Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

Konya keyiften dört köşe oldu!

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor'u 4-1 yenerek grup aşamasına kaldı. Muş Şehir Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, 38. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle öne geçti. 52'de Josip Calusic ve 53'te Melih Bostan art arda attıkları gollerle skoru 3-0 yaptı. Muşspor, 89'da Ersel Aslıyüksek'in golüyle durumu 3-1'e taşıdı. Ancak uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Melih, 90+2'de attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-1. Bu galibiyetle Konyaspor, kupada ilerlerken, Muşspor organizasyona veda etti.



KEÇİÖRENGÜCÜ UZATMADA KAYSERİSPOR'U ELEDİ

TRENDYOL 1. Lig ekibi Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmayı uzatmalarda 2-0 kazandı. Eryaman Stadı'ndaki mücadelede ev sahibinin gollerini 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü adını gruplara yazdırmayı başardı. Mücadeleye genç oyuncularıyla çıkan Kayserispor ise kupaya veda etti.



ÇAYKUR RİZESPOR ŞOV YAPTI 1. LİG'İN LİDERİNE PATLADI!

SÜPER Lig'de kötü bir sezon geçiren Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda gümbür gümbür gidiyor. Karadeniz ekibi, 4. turda Trendyol 1. Lig'in lideri Pendikspor'a gol oldu yağdı: 6-1. İlhan Palut ile yollar ayrıldığı ve yeni teknik direktörü Recep Uçar'ın henüz imzayı atmadığı için tribünde olması sebebiyle müsabakaya u19 takımının hocası Ekrem Dil yönetiminde çıkan Rize'de 6 gol de farklı isimlerden geldi. Samet Akaydın, Mithat Pala, Valentin Mihaila, İbrahim Olawoyin, Antonio Augusto ve Taha Şahin fileleri havalandırdı. 6-0'ın ardından Pendik 88. dakikada tek sayısını Jonson Clarke- Harris ile buldu. Rize 6-1'le turu geçerken İstanbul ekibi havlu attı.



GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜK COŞTU 5 GOLLE GRUPLARA KALDI

ZIRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti ve adını gruplara yazdırdı. Yeşilsiyahlılar ise kupaya veda etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ankara kulübünün gollerini 70. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu, 75 ve 83'te Dilhan Demir, 87'de Samed Onur ve 90+3'te Sinan Osmanoğlu kaydetti. Ayrıca 10. dakikada Başkent ekibi, Koita ile penaltıdan yararlanamadı. Volkan Demirel'in öğrencileri bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.