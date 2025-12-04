Kupa heyecanı A Spor’da sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak ve gruplara kalan son takımlar belli olacak. Karşılaşmaların 4'ü A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Türkiye yine futbola doyacak.

GÜNÜN MAÇLARI

13.00 YALOVA FK 77-GAZIANTEP FK A SPOR-CANLI

13.30 BOLUSPOR- KAHTA 02

13.30 FETHIYESPOR-BANDIRMASPOR

15.30 IĞDIR FK-ORDUSPOR 196 A SPOR-CANLI

18.00 SILIFKE BLD.-ANTALYASPOR A SPOR-CANLI

20.30 ÇORUM FK-ALANYASPOR A SPOR-CANLI