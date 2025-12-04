Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

Göztepe'ye şok! 2. Lig ekibine yenildi, elendi

Süper Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda kâbusu yaşadı. Geçen sezonun yarı finalisti İzmir temsilcisi, TFF 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 yenilerek kupaya 4. turda veda etti. Beyoğlu'na galibiyeti, 10. dakikada Barış Zeren'in şık golü getirdi. İlk devre bu skorla biterken ikinci yarı Göztepe beraberlik için yüklense de istediğini alamadı. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, organizasyonda adını gruplara yazdıran takım oldu.



Kocaeli, Karacabey'i devirdi

SÜPER Lig'deki son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'na da iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, İkinci Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı. 5. dakikada konuk takım öne geçti. Nonge'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Furkan Gedik, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 41. dakikada Samet Yalçın, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu penaltı noktasındaki Ahmet Sağat'a bıraktı. Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 90+1. dakikada Sedat Cengiz'in ceza sahasının sağında kullandığı serbest vuruşta, Nejdet Nezir Bilin, Gökhan Değirmenci'nin uzaklaştıramadığı topu filelere gönderdi: 1-2. SPOR SERVİSİ



Eyüpspor gol şov yaptı

İKAS Eyüpspor, 4. turdan katlığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi Astor Enerji Çankayaspor'u 6-1 mağlup etti. Eflatun-sarılı ekip, sahasındaki maçta Seşsar, Metehan Altunbaş, Ampem (Penaltı), Saiz, Saida ve Legowski'nin golleriyle farka giderken, adını da gruplara yazdırdı. Konuk takımın golü Tunahan Akpınar'dan geldi. SPOR SERVİSİ



Aliağa, Sivas'ta 10 kişiyle güldü

1. Lig ekibi Sivasspor, sahasında 2. Lig temsilcisi Aliağa FK'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Ege temsilcisi gruplara yükselirken Yiğido'nun kupa serüveni sona erdi. Malik Karaahmet (2) ve Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle sonuca giden Aliağa'da Necati Özdemir 23'te kırmızı kart gördü. Sivas'ın tek sayısını ise Avramovski kaydetti. SPOR SERVİSİ



Sylla coştu, Dadaşlar turladı

BIRINCI Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor FK, 3. Lig'de düşme hattındaki Kahramanmaraş'ı normal süresi 1-1 biten maçta 3-1 mağlup ederek gruplar için vize aldı. Mavi-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 3. dakikasında Mehmet Toklu'nun ayağından gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Cheikne Sylla, 28. dakikada skora dengeyi getiren vuruşu yaptı. Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi. Malili futbolcu 97. dakikada ikinci kez ağları sarsarken 120'de de hat-trick yaparak mücadelenin sonucunu ilan etti: 1-3. Kahramanmaraş'ta Fikret Yıkılmaz (Dk. 85) Erzurumspor'da ise Mustafa Fettahoğlu (Dk.42) kırmızı kart gördü. SPOR SERVİSİ