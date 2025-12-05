Beyoğlu sizinle gurur duyuyor

Türkiye Kupası'ndaki en büyük sürprizi önceki gün Göztepe'yi mağlup eden 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı yapmıştı. Ligde 13. sırada olan, sadece 2 galibiyeti bulunan (13 puan) ve 2.6 milyon Euro takım değeri bulunan Beyoğlu'nun Göztepe gibi 33 milyon Euro'luk bir ekibi saf dışı bırakması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Takımın teknik direktörü Efe İnanç açıklamasında, "Rakibimiz Süper Lig'de en az gol yiyen takım. Ciddi bir organizasyon içindeler. Bizim oyuncularımız için bu maç iyi bir sınav oldu. Yetiştiricilik ve yarışmacılık amacımız var. Bunu oyun olarak sergilemek istiyoruz. Gruplarda inşallah başarılı olacağız. Bundan sonra da zorlu rakiplerle mücadele etmesi kulübün ve oyuncuların gelişimi açısından önemli. Göztepe topa sahip olmada zorluklar çıkardı. Bu da normal. Umarım ligde de bu galibiyet sürecini devam ettiririz" dedi. Öte yandan takımdaki oyuncuların tamamı yerli ve yaş ortalaması 22,8.