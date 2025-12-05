Bolu, Kahta’yı 90+6’da geçti

DÖRDÜNCÜ tura kadar yükselerek Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük sürprizini yapan Bölgesel Amatör Lig takımı Kahta 02, konuk olduğu Trendyol Birinci Lig ekibi Boluspor'a kök söktürdü. Ev sahibi kırmızı beyazlılar, rakibini oyunun uzatma dakikalarında mağlup edip gruplara kaldı. 37. dakikada Devran'ın ceza sahasına kadar getirdiği topla bomboş pozisyonda buluşan Arda Usluoğlu, Bolu'yu 1-0 öne geçirdi. 75. dakikada Ömer Akar, skoru 1-1'e getirdi. 90+6'da Atay Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Boakye kafayla topu ağlara gönderip Bolu adına tabelayı 2-1 olarak belirledi.