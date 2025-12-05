Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Fethiye destan yazıyor

Fethiye destan yazıyor

Giriş: 05 Aralık 2025, Cuma 06:57
EVİNDE Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u farklı mağlup eden 2. Lig temsilcisi Fethiyespor, adını grup aşamasına yazdırmayı başardı: 4-1. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Şahan Akyüz (Dk. 3), Uğur Ayhan (Dk. 26), Cihan Kazan (Dk. 69) ve Samet Asatekin (Dk. 84) kaydetti. Konuk Bandırmaspor ise tek sayısını 18. dakikada Wilson Samake ile buldu. Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Fethiyespor, önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u elemişti.

EN SON HABERLER

Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman? İşte gruplara kalan takımlar ve torbalar...
ÖZET: Antalyaspor kupada tek golle turladı
ÖZET: Alanyaspor kupada rahat turladı
2 penaltı, 1 kırmızı kart! 5 gollü maçta Iğdır FK, Orduspor’u kupadan eledi
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı!