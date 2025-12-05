Fethiye destan yazıyor

EVİNDE Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u farklı mağlup eden 2. Lig temsilcisi Fethiyespor, adını grup aşamasına yazdırmayı başardı: 4-1. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Şahan Akyüz (Dk. 3), Uğur Ayhan (Dk. 26), Cihan Kazan (Dk. 69) ve Samet Asatekin (Dk. 84) kaydetti. Konuk Bandırmaspor ise tek sayısını 18. dakikada Wilson Samake ile buldu. Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Fethiyespor, önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u elemişti.