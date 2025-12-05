Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Gaziantep güle oynaya!

Gaziantep güle oynaya!

Giriş: 05 Aralık 2025, Cuma 06:57
SÜPER Lig'de 7. sırada bulunan Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı 3. Lig temsilcisi Yalova FK'yı 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi. 40. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Nizet, Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren Boateng, takımını öne geçirdi: 1-0. 60. dakikada verilen serbest vuruşu Bacuna ile paslaşarak kullanan Sorescu, uzaktan vurduğu şutla kırmızı siyahlıların ikinci golünü atıp sonucu ilan etti: 2-0.

