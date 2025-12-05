Iğdır turu söktü aldı!

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Iğdır FK, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 3-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, evindeki maçın 8. dakikasında Erdem Onur Beytaş'ın ayağından kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. 35. dakikada Özder Özcan skoru 1-1'e taşıyan vuruşu yaptı. Konuk takım, 41. dakikada Osman Arslantaş'ın golüyle devre arasına 2-1 önde girdi ancak 83. dakikada Ferdi Güzelsu'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Iğdır'da 84. dakikada Fote Koita penaltıdan oyuna 2-2'lik denge getirdi. 89. dakikada Gianni Bruno yine penaltıdan maçın sonucunu ilan etti: 3-2.